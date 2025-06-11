«Взять и уйти»: Серов предложил радикальное решение для артистов на грани срыва

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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По его мнению, на сцене нет места волнению.

Народный артист РФ Александр Серов, известный по хиту «Я люблю тебя до слез», предложил молодым артистам не мучиться, а просто уйти со сцены, если они начинают волноваться. Это произошло на съемках шоу.

«Ну как не так? Взять и уйти со сцены!» — заявил он, не оставив места для компромиссов.

Его совет вызвал удивление даже у коллег. Певец Александр Панайотов отреагировал с иронией, назвав это «гениальным» решением. Смех в зале подтвердил: зрители не ожидали услышать от мэтра столь прямолинейную позицию.

Интересно, что даже более молодые коллеги, вроде Вали Карнавал, с уважением говорят о сотрудничестве с Серовым. Она вспоминает, как они вместе работали в команде, обсуждали стратегию, делились идеями — и все это без конфликтов. По ее словам, несмотря на сильный характер Александра, в команде царила дружелюбная атмосфера.

«Хотя Александр Серов, безусловно, человек с сильным характером и определенно внес свой вклад в стратегию команды, мы отлично сработались. В нашей команде царила атмосфера взаимопонимания и поддержки. Мы обсуждали стратегию и делились догадками», — рассказала Валя порталу 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Серов не пришел на свадьбу внебрачной дочки.