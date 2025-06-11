В Москве установят огромное сердце со счетчиком благодарностей медикам

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Арт-объект появится на Манежной площади в рамках празднования Дня медицинского работника.

В центре Москвы появится интерактивная инсталляция в виде сердца, которая будет подсчитывать благодарности жителей города медицинским работникам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, рассказавшая о праздничной программе ко Дню медицинского работника.

«Работники московского здравоохранения — настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал, все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы», — отметила Ракова.

В разных точках города — в «Музеоне», на ВДНХ и Патриарших прудах — откроются специальные арт-объекты, нажав на который любой желающий сможет отправить медработникам свое «спасибо». Сердце, установленное на Манежной площади, в реальном времени покажет число отправленных благодарностей.

Помимо цифровых поздравлений, москвичи смогут принять участие в акции с запуском водных фонариков в знак уважения к медработникам. В сам праздник, 15 июня, на медиафасадах по всей столице покажут портреты врачей и теплые слова от жителей Москвы.

Также к празднику украсят ряд медицинских учреждений, включая Центр женского здоровья на Перервинском бульваре и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 15 июня медработников бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.