При странных обстоятельствах: поэтесса Инна Теплова трагически погибла в возрасте 37 лет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следователи продолжают устанавливать причины произошедшего.

На 38-м году жизни трагически ушла из жизни российская поэтесса Инна Теплова. Информацию о ее гибели утром 11 июня сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале. Он отметил, что трагедия произошла при странных обстоятельствах, и выразил сомнение в версии самоубийства.

В настоящее время по факту смерти проводится расследование, возбуждено уголовное дело. Прилепин в своей публикации в соцсетях поделился воспоминаниями об Инне и выразил глубокое сожаление. Он подчеркнул, что знал ее лично, хоть и недолго, и называл ее смерть «необъяснимой и дикой». Писатель уверен, что к трагедии привели не внутренние причины, а внешние обстоятельства, которые должны быть установлены следствием.

По официальной информации Следственного комитета по Калужской области, тело Тепловой обнаружила ее мать после неудачных попыток связаться с дочерью. Следователи и криминалисты уже провели необходимые действия. Они опросили соседей и родственников, изъяли улики, назначили экспертизы. Контроль за делом также осуществляет прокуратура региона.

Прощание с поэтессой состоится 12 июня в Калуге — отпевание пройдет в 12:15 в местном храме, а похоронят ее на Литвиновском кладбище. Все желающие смогут прийти проститься.

Инна Теплова родилась в 1987 году. В 2021-м вступила в Союз российских писателей, тогда же получила литературную премию имени Марины Цветаевой. В 2022 году была награждена партией «Справедливая Россия — За Правду». Теплова активно публиковалась в престижных литературных изданиях, включая журналы «Аврора», «Наш современник», «Плавучий мост» и «Литературную газету» и была автором четырех поэтических сборников.