Бриг «Россия» полностью готов к «Алым парусам»

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Организаторы праздника готовят в этом году еще более зрелищное шоу.

Совсем немного остается до грандиозного события в Петербурге — праздника выпускников «Алые паруса». Один из главных его символов, 50-метровый бриг «Россия», уже готов восхищать зрителей. В этом году организаторы приготовили много нового. Например, парусник пройдет по другому маршруту. Но традиционной останется сказочная атмосфера «Алых парусов». Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко расскажет о деталях предстоящего шоу.

Он появляется в акватории Невы на рассвете и, конечно, тут же приковывает к себе взгляды. На ближайшие две недели бриг «Россия» здесь — главный герой.

До праздника еще больше двух недель, но бриг уже полностью к нему готов. Даже световое оборудование, которого в этом году стало еще больше. Но самое интересное еще впереди, вот-вот главный символ праздника всех петербургских выпускников расправит алые паруса.

С этим команда обычно не спешит — 17 парусов площадью почти 900 квадратных метров весьма капризны. Но, безусловно, они восхищают даже команду.

«Все слышно, салют прямо над нами, то есть мы проезжаем прямо под ним, прямо через мосты. Слов нет так-то, очень красиво», — поделился матрос брига «Россия» Ростислав Волов.

На бриге «Россия» нет ничего бутафорского. Это бывший рыболовецкий траулер, который переделали по старинным кораблестроительным традициям в сочетании с современными технологиями.

50 метров в длину, больше семи с половиной в ширину — внушительные размеры для акватории. Но парусник хорошо маневрирует, развивая скорость 16 узлов, это примерно 30 километров в час. В ключевой момент праздника она, как правило, вдвое меньше.

Если вдруг кому-то кажется, что управлять таким судном легко, только посмотрите, что видит капитан со своего мостика — и это еще без расправленных парусов. Поэтому всегда есть точно выстроенный маршрут, приборы и, конечно, слаженная работа команды, где каждый прекрасно знает свою задачу.

В этом году у парусника новый маршрут. Он будет стартовать напротив Сенатской набережной, пройдет через разведенный пролет Дворцового моста и изящно развернется у Эрмитажа. Траектория движения брига «Россия» составлена так, чтобы зритель мог увидеть всю красоту исторического центра Петербурга. Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника.

«Нужно очень сильное внимание уделить развороту, мы будем разворачиваться в достаточно стесненных обстоятельствах, справа будет набережная, слева — понтонное поле пиротехники, все должно быть доведено до совершенства», — рассказал Олег Николаев, капитан брига «Россия».

И это — далеко не все сюрпризы для выпускников и телезрителей. Мы уже видели и эффектные световые весла, и распустившийся цветок на носу парусника. Что будет в этом году, организаторы как всегда держат в секрете, но сомнений не остается: это будет еще зрелищнее!

«Это настолько красиво и настолько необходимо сейчас нам всем. И главное — мечты сбываются, желания исполняются! И главное в это верить и нести, заряжаться этой чудесной атмосферой. Вот этим кораблем, который идет в акватории — на него просто невозможно смотреть без слез, без слез счастья», — отметила Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса».

«Наша задача всегда — придумать что-то свежее, что-то с чем-то смешать, что-то с чем-то скрестить и получить новый эффект. В этом году, надеюсь, удивим снова», — подчеркнул Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса».

«Алые паруса» — уникальная традиция Северной столицы, которую возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Это не просто праздник, собравший все ключевые награды в области ивент-индустрии и каждый год повышающий планку, это символ, объединяющий поколения, который ведет за собой сотни тысяч: таких же отважных, как Грей, и мечтающих, как девушка по имени Ассоль.