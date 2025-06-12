О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых

Фото: Кадр из х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». реж.: Дональд Питри, 2003 г.

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Эти наряды называют знаковыми в модных журналах, выставляют в музеях, а фешн-инфлюенсеры по всему охотятся за похожими моделями.

Кинематограф нередко задает модные тренды. Некоторые героини стали настоящими иконами стиля не только своего времени, но и для будущих поколений. Платья из романтических комедий нулевых до сих пор вызывают восхищение зрителей, а модные дома хранят их, иногда разрешая звездам прикоснуться к прекрасному и появиться в легендарном наряде на красной дорожке.

Подробнее о самых запоминающихся образах из кино — в материале 5-tv.ru.

Вивиан из «Красотки» (1990)

Кадр из х/ф «Красотка». реж.: Гэрри Маршалл, 1990 г.

Стиль героини Джулии Робертс меняется вместе с развитием персонажа на протяжении всего фильма. Из девушки по вызову Вивиан превращается в возлюбленную финансового магната Эдварда, становится женщиной из высшего общества.

Несмотря на то, что в подаренном Эдвардом гардеробе есть на что посмотреть, мы остановимся на самом эффектном выходе — в нем героиня Робертс слушает оперу.

Наряд был создан художником по костюмам Мэрилин Вэнс. Платье-колонна с вырезом «сердечком», спущенными плечами и драпировкой на нижней его части подчеркнуло яркую внешность и фигуру актрисы. Чтобы усилить акцент на изящных ключицах и шее, волосы актрисы собрали. Бриллиантовое ожерелье и белые перчатки создали контраст и добавили элегантности.

В 2020 году парижский журнал Vogue назвал это платье знаковым, а в 2014-м его выставили в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Миа из «Как стать принцессой» (2001)

Кадр из х/ф «Как стать принцессой». реж.: Гэрри Маршалл, 2001 г.

Комедии 2000-х часто проворачивали сюжет о преображении «дурнушки». Фильм «Как стать принцессой» в этом не оригинален, однако именно эта картина открыла путь в успешную актерскую карьеру Энн Хэтэуэй.

Ее героиня — Миа — живет как самая обычная школьница, пока не узнает: на самом деле она наследница королевского престола. Появление в белом, расшитом золотыми листьями и цветами, платье, печатках и тиаре в конце фильма показывает, как Миа выросла до настоящей принцессы.

Мариса из фильма «Госпожа горничная» (2002)

Кадр из х/ф «Госпожа горничная «. реж.: Уэйн Ван, 2002 г.

Роскошный отель на Манхэттене видел немало любовных историй. Но та, что случилась с одной из его служащих — молодой горничной Марисой Вентурой — самая удивительная.

Однажды Мариса увидела брючный костюм, когда убирала номер. Белый, роскошный и безумно дорогой. Она осмелилась примерить наряд. В этот момент в гостиную вошел молодой миллионер и будущий сенатор — красавец Кристофер Маршалл. Красота Марисы поразила его в самое сердце. Он влюбился с первого взгляда и начал ухаживать. К тому же решил, что незнакомка принадлежит к высшему свету. А у девушки не хватило духу сразу сказать, что она всего лишь служанка.

В фильме героиня Дженнифер Лопес, все еще скрывающаяся в образе роскошной бизнес-леди, приходит на гала-вечер в нежно-розовом платье из полупрозрачного шифона. Романтичный и одновременно элегантный наряд подчеркнул оттенок кожи и фигуру актрисы. Открытые плечи и декольте добавили образу изюминки.

Платье придумал художник по костюмам Адьберт Вольски. В разработке эскиза, по слухам, участвовала и сама Лопес.

Мэри Джейн из «Человека-паука» (2002)

Кадр из х/ф «Человек-паук». реж.: Сэм Рэйми, 2002 г.

Экранизация «Человека-паука» в 2002 году запомнилась не только благодаря тему, что положила начало истории о приключениях супергероя. Но и благодаря яркости образов главных актеров.

Кирстен Данст в роли Мэри Джейн на одном мероприятии появилась в вечернем платье в традиционном китайском стиле. Пикантности добавляли разрезы по бокам, которые открывали ноги актрисы. Красный цвет подчеркнул индивидуальность героини, а полочки для еды в прическе дополнили образ.

Сейчас, спустя 20 лет, такой ход могли бы счесть культурной апроприацией (эксплуатации национальных элементов — Прим. ред.). Но создателям повезло, что они успели облачить героиню в это платье.

Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada» (2006)

Кадр из х/ф «Дьявол носит Prada «. реж.: Дэвид Фрэнкел, 2006 г.

В одном из самых главных фильмов о моде и глянце, несмотря на название, Миранда Присли появляется в наряде авторства Valentino. Элегантной черное платье в пол с болеро отлично село на Мерил Стрип. Не удивительно, что образ смотрится как влитой, ведь дизайнеры модного дома специально сшили его для съемок.

Энди из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Кадр из х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». реж.: Дональд Питри, 2003 г.

Поддерживая тему глянца, переходим к героине «Как отделаться от парня за 10 дней» Энди Андерсон. Она работала журналистом и писала стать для прекрасной половины читателей. Ей ставят редакционную задачу — проверить все самые жуткие приемы, которые помогут избавиться от паря. Но он с каждым ее заскоком, наоборот, только сильнее влюбляется. И не просто так — он на спор должен был влюбить в себя первую встречную. Ей по иронии судьбы стала Энди.

Сцена, в которой главная героиня появляется в сатиновом желтом наряде, расставляет точки над «i» и дает героям понять, что они друг без друга не смогут.

Наряд для Кейт Хадсон создала дизайнер Карен Патч совместно с брендом Carolina Herrera. Изначально он должен был быть темно-зеленым или синими, чтобы оттенять внешность бледнокожей и светловолосой актрисы. Но на примерке, когда та облачилась в желтое платье, дизайнеры поняли, что это полный мэтч.

Кроме того, цвет наряда сочетался с уникальным бриллиантом «Айседора» от Harry Winston, который носила Энди. После съемок Хадсон забрала платье себе.

Дженна в фильме «Из 13 в 30» (2004 год)

Кадр из х/ф «Из 13 в 30». реж.: Гари Виник, 2004 г.

Дженнифер Гарнер исполнила роль девочки-подростка, захотевшей стать взрослой и однажды проснувшейся в теле себя 30-летней. Мечта юной любительницы моды осуществилась — взрослая она могла носить платья дизайнеров, какие только захочет душа.

В одной из сцен фильма Дженна танцует под песню поп-короля Майкла Джексон, тем самым спасая гостей вечеринки от скуки. На этот мероприятии героиня Гарнер появляется в платье Versасе из весенне-летней коллекции 2003 года. Наряд не вечерний, а скорее коктейльный. Но как иначе Гарнер смогла бы зажигательно двигаться?

Образ действительно получился ярким и сочетал двойственность героини. Диагональные розово-зеленые полосы отображали подростковость Дженны, а декольте и открытые плечи указывали на ее повзрослевшую версию. И хоть, по словам художника по костюмам Сьюзи ДеСанто, платье затерялось на складе после съемок, наряд остается культовым. Так, например, певица Ариана Гранде заказала точную его копию у Донаттелы Версаче для того, чтобы прийти в жюри музыкального конкурса.

Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани» (1961 год)

Кадр из х/ф «Завтрак у Тиффани». реж.: Блейк Эдвардс, 1961 г.

Холли Голайтли, как и сама исполнительница этой роли Одри Хепберн, стала иконой для многих поколений. Черное длинное платье, в котором появляется героиня фильма в первой же сцене, стало визитной карточкой картины и самым знаковым нарядом в истории кинематографа.

Наряд в сцене, когда ранним утром Холли в вечернем платье выходит из такси и рассматривает ювелирные украшения в витрине, должен был подчеркнуть противоречивость натуры героини. Облегающий крой с вырезом, который открывает верхнюю часть спины, принадлежит авторством французскому кутюрье Юберу де Живанши. Без дизайнера Хепберн отказывалась работать над картинами.

Однако изначально платье предполагалось короче и имело разрез на левой ноге. На съемочную площадку Одри принесла две его копии. Для тех годов фасон был слишком откровенным, поэтому с разрешения продюсеров художник по костюмам Эдит Хэд переделала его нижнюю часть. Но платье настолько сузили к низу, что Хепберн приходилось либо перебираться маленькими шажочками, либо поднимать подол.

Образ дополнили длинные сатиновые перчатки в цвет платья, жемчужное колье, мундштук, тиара в объемной прическе и солнцезащитные очки. Без этих деталей наряд из первой сцены сложно представить отдельно.

Оригинальные платья Givenchy до сих пор сохранились: одно находится в архиве модного дома Givenchy, второе в Музее костюма в Мадрид, а последнее приобретенное на аукционе за 467 200 фунтов стерлингов (около 50 миллионов рублей на нынешний курс) в частной коллекции. Перед продажей в нем на обложке журнала «Harper’s Bazaar» появилась актриса Натали Портман.

Лиза из «Укрощения строптивого» (1980)

Кадр из х/ф «Укрощение строптивого «. реж.: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча, 1980 г.

Героиня Орнеллы Мути из «Укрощения строптивого» Лизу можно назвать иконой стилей. Пусть фильм и был снят за 20 лет до нулевых, но обойти стороной его все равно сложно, а этот культовый фильм видел, наверное каждый. Да и платье, стоит отметить, до сих пор сохранило свою актуальность.

Каждый кадр с появлением Лизы сопровождался восхищениями: элегантная и богатая горожанка она могла позволить себе тренды конца 1880-х. Некоторые образы до сих пор смотрятся свежо, так как сейчас мы возвращаемся к моде на ретро стиль. И, кончено, зрителю запомнилось синее платье с каскадной длиной и удобными карманами, в котором она появилась на ужине в честь дня рождения Элиа — героя Адриано Челентано. Авторством вечерний наряд принадлежит художнику по костюмам Уэйн Финкельман.

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