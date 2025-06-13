Самое важное время в году: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

С точки зрения астрономических событий эта неделя наиболее важна. Каждый день солнце будет светить дольше, чем раньше, а 21 июня в 5:42 достигнет своего зенита. Это — волшебный день, многие цивилизации испокон веков почитали его как праздник.

Отличный период, чтобы загадывать желания, слушать природу и наслаждаться ее красотой. Энергиям космических масштабов будет не до земных дел, так что эту неделю лучше провести спокойно, не перенапрягаясь. Единственный день, в который будет рационально запланировать что-то важное — понедельник.

16 июня, понедельник

День Огненного дракона

5-tv.ru

Счастливая звезда небесного успеха и Добродетель Месяца управляют этим днем. Это благоприятное сочетание, которое даст возможность увеличить благосостояние вашей семьи или, как пишут древние тексты, родить благородное дитя. Активность в этот день принесет счастливые перемены.

Особенно удачный день, чтобы сходить на свидание, провести переговоры, мягко попрощаться с кем-либо, развестись или расстаться. Стоит быть внимательнее к локальным начальникам и чиновникам. Могут возникнуть задержки и трудности с бумагами и документами.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

17 июня, вторник

День Огненной змеи

5-tv.ru

День звезды болезней. Вероятны ошибки во всех медицинских процедурах, будь то сдача анализов, консультация у врача или медицинские вмешательства. Энергии сдержанные, а потому лучше заниматься повседневными делами, а вопросы со здоровьем решить в другой день.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

18 июня, среда

День Каменной лошади

5-tv.ru

В июне все дни лошади поражены Пробивающим Ша неба и земли. Появляется риск ввязаться в темные дела, нарваться на неприятности, связанные со штрафами и юридическими проволочками, сплетнями или болезнями.

В остальном — планирование в этот день уместно. Не стоит бояться обращаться за медицинской помощью, начать изучение чего-то нового, встретиться с друзьями или сходить на свидание.

В финансовых вопросах следует проявить осторожность. Деньги в этот день находятся под наказанием и могут разочаровать.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

19 июня, четверг

День Земляной козы

5-tv.ru

Получает умеренные звезды и неблагоприятную структуру «Скрытый зал». Китайские тексты предупреждают: возможны супружеские измены и неприятности с законом.

Лучшее решение в этот день — заняться расхламлением, уборкой, избавиться от лишнего. «Лишнее» — это плохие привычки. Стоит оставить в прошлом нездоровый образ жизни и начать следить за фигурой.

Этот день — отличный шанс начать все с чистого листа, избавиться от ментальных и материальных загрязнений. Прежде чем встречать в жизни что-то новое, нужно подготовиться: выбросить хлам, который занимает место.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

20 июня, пятница

День Стальной обезьяны

5-tv.ru

Этот день не сможет поддержать практически никакой активности. Перегружать его не стоит, ведь это канун одного из четырех важнейших дней года — летнего солнцестояния.

Энергии дня будут слишком заняты, чтобы оказывать вам поддержку. В этот день лучше отдохнуть, встретиться с близкими, заняться духовной работой или творчеством. Таким образом получится сонастроиться с силами нашей планеты.

Большой расклад не располагает к счастливым событиям.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

21 июня, суббота

День Золотого петуха

5-tv.ru

День летнего солнцестояния, центральный день лета, пик солнечной активности, зенит Солнца, максимум света и тепла. Основа Китайского календаря — принципы масштабирования, и, если сопоставить этот день с временем суток, будет полдень — особенное время.

Желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся. Будет правильно отнестись к ним как к программам, которые вы закладываете на ближайшие полгода. Лучшие занятия 21 июня — отдых, медитации, молитвы и духовная работа. Это поможет сравнить свои ритмы с ритмами Земли.

Важно выделить себе 20 минут на то, чтобы посидеть в тишине. Если не нравятся медитации, можно порадовать себя и близких прогулкой на свежем воздухе и созерцанием красот природы.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

22 июня, воскресенье

День Водной собаки

5-tv.ru

Запутанный день. Из-за негативной Ша ци в центральном дворце лучше не начинать важных дел — они не получат энергетической поддержки. Зато будет очень результативен отдых, прогулки на свежем воздухе, в частности — на берегу реки, моря, океана или любого другого водоема.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.