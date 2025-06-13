Самое важное время в году: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 июня
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
С точки зрения астрономических событий эта неделя наиболее важна. Каждый день солнце будет светить дольше, чем раньше, а 21 июня в 5:42 достигнет своего зенита. Это — волшебный день, многие цивилизации испокон веков почитали его как праздник.
Отличный период, чтобы загадывать желания, слушать природу и наслаждаться ее красотой. Энергиям космических масштабов будет не до земных дел, так что эту неделю лучше провести спокойно, не перенапрягаясь. Единственный день, в который будет рационально запланировать что-то важное — понедельник.
16 июня, понедельник
День Огненного дракона
Счастливая звезда небесного успеха и Добродетель Месяца управляют этим днем. Это благоприятное сочетание, которое даст возможность увеличить благосостояние вашей семьи или, как пишут древние тексты, родить благородное дитя. Активность в этот день принесет счастливые перемены.
Особенно удачный день, чтобы сходить на свидание, провести переговоры, мягко попрощаться с кем-либо, развестись или расстаться. Стоит быть внимательнее к локальным начальникам и чиновникам. Могут возникнуть задержки и трудности с бумагами и документами.
Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
17 июня, вторник
День Огненной змеи
День звезды болезней. Вероятны ошибки во всех медицинских процедурах, будь то сдача анализов, консультация у врача или медицинские вмешательства. Энергии сдержанные, а потому лучше заниматься повседневными делами, а вопросы со здоровьем решить в другой день.
Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
18 июня, среда
День Каменной лошади
В июне все дни лошади поражены Пробивающим Ша неба и земли. Появляется риск ввязаться в темные дела, нарваться на неприятности, связанные со штрафами и юридическими проволочками, сплетнями или болезнями.
В остальном — планирование в этот день уместно. Не стоит бояться обращаться за медицинской помощью, начать изучение чего-то нового, встретиться с друзьями или сходить на свидание.
В финансовых вопросах следует проявить осторожность. Деньги в этот день находятся под наказанием и могут разочаровать.
Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
19 июня, четверг
День Земляной козы
Получает умеренные звезды и неблагоприятную структуру «Скрытый зал». Китайские тексты предупреждают: возможны супружеские измены и неприятности с законом.
Лучшее решение в этот день — заняться расхламлением, уборкой, избавиться от лишнего. «Лишнее» — это плохие привычки. Стоит оставить в прошлом нездоровый образ жизни и начать следить за фигурой.
Этот день — отличный шанс начать все с чистого листа, избавиться от ментальных и материальных загрязнений. Прежде чем встречать в жизни что-то новое, нужно подготовиться: выбросить хлам, который занимает место.
Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.
20 июня, пятница
День Стальной обезьяны
Этот день не сможет поддержать практически никакой активности. Перегружать его не стоит, ведь это канун одного из четырех важнейших дней года — летнего солнцестояния.
Энергии дня будут слишком заняты, чтобы оказывать вам поддержку. В этот день лучше отдохнуть, встретиться с близкими, заняться духовной работой или творчеством. Таким образом получится сонастроиться с силами нашей планеты.
Большой расклад не располагает к счастливым событиям.
Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.
21 июня, суббота
День Золотого петуха
День летнего солнцестояния, центральный день лета, пик солнечной активности, зенит Солнца, максимум света и тепла. Основа Китайского календаря — принципы масштабирования, и, если сопоставить этот день с временем суток, будет полдень — особенное время.
Желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся. Будет правильно отнестись к ним как к программам, которые вы закладываете на ближайшие полгода. Лучшие занятия 21 июня — отдых, медитации, молитвы и духовная работа. Это поможет сравнить свои ритмы с ритмами Земли.
Важно выделить себе 20 минут на то, чтобы посидеть в тишине. Если не нравятся медитации, можно порадовать себя и близких прогулкой на свежем воздухе и созерцанием красот природы.
Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.
22 июня, воскресенье
День Водной собаки
Запутанный день. Из-за негативной Ша ци в центральном дворце лучше не начинать важных дел — они не получат энергетической поддержки. Зато будет очень результативен отдых, прогулки на свежем воздухе, в частности — на берегу реки, моря, океана или любого другого водоема.
Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.