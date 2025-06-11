«Злые люди»: одна из дочерей многоженца Сухова обвинила его в домогательствах

Фото, видео: ВКонтакте/Иван Сухов/id191629727; 5-tv.ru

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Многодетный отец уверен, что его ребенком манипулируют.

Одна из дочерей многоженца из Москвы, отца 14 детей Ивана Сухова обвинила его в домогательствах. Мужчина заявил корреспонденту 5-tv.ru., что эти слова — ложь и следствие его популярности.

«Злые люди просто хотят сотворить плохое, особенно эти ток-шоу. Больным ребенком в тяжелой, трудной ситуации манипулируют. Мне больше нечего в целом сказать, мне просто жаль мою дочь, что они ее использовали. <…> Дочь люблю и ничего плохого про нее не скажу», — заявил Сухов.

В качестве доказательства своей правоты мужчина заявил, что разбирается в произошедшем без помощи адвокатов. По мнению Сухова, они ему не нужны, ведь правда на его стороне и бояться нечего.

«Сказки, вымысел», — заявил многоженец.

Дочь Сухова заявила о домогательствах с его стороны в эфире федерального канала. СК по Владимирской области, откуда многоженец родом, инициировал проекту по данному факту.

Иван Сухов поставил себе цель — стать отцом не менее полусотни детей. Мужчина живет в Москве, район Некрасовка. Вместе с ним официальная жена Наталья и еще две супруги, а также множество детей.

В конце 2024 года Сухов рассказывал, что к нему в дом нагрянули органы опеки с проверкой. Причина — жалоба, поступившая после того, как мужчина рассказал в интервью, что живет вместе с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявляла, что проверка действительно состоялась. Нарушений прав детей выявлено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у многоженца Сухова появился 30-й ребенок.