Дегтярев провел церемонию открытия спортивных объектов в Донбассе и Новороссии

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Сейчас в новых регионах России построено 17 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В планах — еще 14.

В канун Дня России в Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях состоялось торжественное открытие новых объектов спортивной инфраструктуры. Мероприятие провел Министр спорта и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в формате видеоконференции.

«С удовольствием в преддверии Дня России присоединяюсь к сегодняшнему мероприятию. У нас сложилась хорошая традиция — вместе открывать новые и реконструированные спортивные объекты в наших исторических регионах, вернувшихся в состав России. Эту работу ведем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Он очень много делает для того, чтобы спортивная отрасль расцветала», — сказал Дегтярев.

Приоритетной задачей для Минспорта РФ с 2022 года является восстановление спортивной отрасли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Еще одна цель — как можно скорее интегрировать регионы в правовое и инфраструктурное пространство России. Для этого с 2023 года действует программа социально-экономического развития.

Сегодня в регионах построено 17 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и восстановлено 9 спортивных объектов. К концу 2025 года будет введен в эксплуатацию еще 14 комплексов.

Всего заработали 11 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Один из них, например, находится в Луганской Народной Республике, в городе Первомайске. Там возвели современный ФОКОТ с футбольным полем, баскетбольной площадкой и воркаут-зоной.

А в Запорожской области открылись сразу три комплекса — в селе Дмитровка и поселках городского типа Приазовское и Веселое. Что касается Херсонской области, в поселке Нижние Серогозы недавно открывшийся спортивный комплекс стал центром притяжения для молодежи и людей, предпочитающих активный образ жизни.

«Сегодня мы делаем еще один шаг к укреплению спортивной культуры и здорового образа жизни в Новороссии и на Донбассе. Уверен, что новые объекты станут точками роста для спортивного движения и любимыми местами для жителей всех возрастов. Всем участникам сегодняшнего события желаю отличных тренировок и новых достижений, а также веры, надежды и любви — ведь любовь к России и спорту нас объединяет!» — заключил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 500 спортивных объектов построено в регионах за пять лет.