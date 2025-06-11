Изгоняла злых духов: на Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда

На Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда

Фото: www.globallookpress.com/Ingeborg Knol

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По данным местных СМИ, она сняла гибель ребенка на видео.

В Калуше Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время ритуала по изгнанию духов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой местную полицию.

«Во время осмотра полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка — девочки 2021 года рождения», — отметили в ведомстве.

Мать убитой находилась на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные следственные действия и изъяли улики. Исходя из материалов стало понятно, что подозреваемая — 32-летняя женщина — совершила умышленное убийство.

Местные СМИ пишут, что женщина проводила над ребенком обряд изгнания духов и записывала процесс на видео. Обстоятельства инцидента уточняются.

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