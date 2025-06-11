Фото: Matthias Balk/ТАСС

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ФРГ вносит все больший вклад в украинский конфликт — чего только стоят планы о производстве ракет на территории Незалежной.

Передача Киеву ракет Taurus могла бы стать причиной вооруженного столкновения Германии и России. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер.

«Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией», — сказано в ответе.

Володин также подчеркнул, что известил председателя Бундестага о преступлениях киевского режима против населения. Председатель Госдумы направил отдельное письмо со свидетельствами. Он призвал всех «непредвзятых иностранных наблюдателей», желающих ознакомиться с материалами, сделать это на сайте Государственной думы.

В ответе Юлии Клекнер Володин сделал акцент на том, что Россия никогда не выступала против Германии.

«Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы со своей стороны всегда и искренне стремились к этому, и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну — ни одного», — заявил председатель Госдумы.

Он также выразил уважение к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне.

«Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов», — отметил Володин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров Мерц от лица всей Германии выразил США благодарность за освобождение в 1945 году, но не сказал ни слова о вкладе Красной Армии в борьбу с фашистами на территории Германии.

Мерц также заявил о снятии ФРГ всех ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Он не стал отрицать, что поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus возможны.

Володин немедленно отреагировал на высказывания Мерца. В обращении президенту Бундестага он заявил, что Мерц исказил историю и забыл, кто на самом деле подарил миру свободу от нацизма. Председатель Госдумы также указал на то, что Германия вносит все больший вклад в военные действия против РФ — чего стоят только планы развернуть производство ракет на Украине.

Ответ на обращение Володина не оправдал ожиданий. Через свою пресс-службу Клекнер заявила, что Бундестаг «не даст себя запугать». Немногим позже на сайте Государственной думы РФ было опубликовано обращение Володины и документы о преступлениях киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии хотят на два года приостановить программы воссоединения семей беженцев.