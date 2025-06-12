«Думаю, что все узнают»: Харламов подозревает Ковальчук в беременности

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Недавно супруги отметили первую годовщину свадьбы.

Шоумен Гарик Харламов подозревает свою жену, актрису Катерину Ковальчук, в беременности. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на ТЭФИ-2025.

На церемонии «Тэфи» шоумен был награжден в номинации «Юмористическая программа». Для команды Харламова эта награда стала третьей.

Пользователи Сети заподозрили Ковальчук в беременности после того, как актриса выложила фото, на котором спрятала живот за букетом пионов. К тому же, Катерина внезапно сменила имидж — теперь она носит широкие платья, в которых не видно талии.

«Вы знаете, дело в том, что, как только все начинают подозревать в беременности, я тоже начинаю подозревать», — сказал Харламов.

Шоумен подчеркнул, что новости о беременности его супруги — лишь подозрения, ничего общего с реальностью они не имеют. И это, кстати, расстраивает Харламова. Он не скрывает, что хочет детей от Катерины.

«Ну хочу, конечно, естественно. Ну я думаю, что все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — добавил Харламов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ковальчук раскрыла срок своих отношений с Харламовым.