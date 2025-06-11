Неизвестный изуродовал статую Диониса в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Объект искусства у доходного дома Кирилловых в Северной столице снова стала жертвой вандализма.

В Петербурге ищут вандала, который изуродовал статую Диониса.

Скандал разразился у доходного дома Кирилловых, где на поврежденном горельефе появилась пластилиновая голова. Подобное «художество» на объекте культурного наследия вызвало шквал критики со стороны жителей Северной столицы.

Несколько лет назад статуя уже подвергалась нападению вандалов. Тогда Дионис в прямом смысле потерял лицо. Оторванный элемент сейчас хранится в центре культурного наследия Петербурга.