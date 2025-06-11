«Перед рассветом»: спектакль Михалкова расскажет истории о жителях Германии времен Третьего рейха

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Режиссер представил постановку по Бертольду Брехту и его «Страху и отчаянию в Третьей империи».

Погружение в кошмар Третьего рейха. Никита Михалков представил журналистам свой новый спектакль «Перед рассветом» — мощное высказывание об ужасах и бесчеловечности нацизма. В основе — девять пронзительных сцен из брехтовских «Страха и отчаяния».

Режиссер сплел их в единую историческую канву и усилил музыкой. Это истории обычных немцев, чье сознание на глазах зрителя трансформируется. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова подтверждает: спектакль бьет в самое сердце.

От любимицы публики до вынужденного бежать изгоя — всего один телефонный звонок. Слово, которое в Третьем рейхе внушает ужас, заставляет отвернуться даже самых близких.

В семье друг друга сдают СС. Отец игнорирует убийство сына, лишь бы на работе не было проблем. Священника заставляют вместо Библии читать «Майн Кампф». Всего девять разных историй из «Страха и отчаяния в Третьей империи» Бертольда Брехта. Спектакль представлял сам режиссер-постановщик Никита Михалков.

Немец Брехт свою книгу писал с 1934 по 1938 годы, в ней отражен период становления нацисткой Германии.

Каждая новая сцена — иллюстрация того, как вирус фашизма и нацизма поражает все больше людей, и они ими быть перестают.

«Самое сложное во всех отрывках, то, о чем всегда просит Никита Сергеевич — должна быть метаморфоза. Герой должен от начала до конца измениться радикально. Мы должны не поверить, что так возможно. Такая резкая перемена в нем», — рассказал актер спектакля «Перед рассветом» «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» Данила Дзыгар.

Это не просто новая постановка Никиты Михалкова, что само по себе культурное событие. Так еще и первая премьера на обновленной сцене театра на Поварской после масштабной реконструкции.

Технологичные декорации, качественный звук и световые решения будто перемещают зрителя то на немецкую улочку, где в окна заглядывают патрули, то в сами квартиры.

Зрелище часто шокирует. И с каждой новой сценой все больше. Темнота сгущается и к финальной девятой истории достигает максимальной концентрации.

Последний герой говорит на мове. Хочет подружиться с фашистами, стать одним из них, но те лишь набрасывают ему на шею петлю под марш украинских националистов. Сюжет, кажется, актуальный и сейчас. Исполнитель главной роли сам родился в Крыму, учился в Киеве.

«В 2014 году произошел майдан. Я тоже это все видел. Как это зарождалось, как это подхватывалось. Как это разжигалось», — поделился актер спектакля «Перед рассветом» «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» Владислав Хитрик.

Но в отличие от тех, кто предпочитает оставаться во тьме, герой в финале удавку сбрасывает.

«Мы здесь высказались до конца. И этот, мы его назвали, „очарованный странник“, этот украинец, который ходит, смотрит. И который надеется, что здесь вот как раз все. В принципе, его прозрение вынувшего себя из петли, — это должно быть прозрение зрителя», — рассказал режиссер-постановщик спектакля «Перед рассветом», художественный руководитель «Мастерской „12“ Никиты Михалкова», народный артист РФ Никита Михалков.

Когда наконец наступает рассвет, Бранденбургские ворота со свастикой символично сменяет архангел Михаил —защитник борцов против зла. Кстати, сам Никита Михалков весь спектакль находился в зале, наблюдал за реакцией зрителей. А она оказалась такой: создателям аплодировали стоя.