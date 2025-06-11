Киевский режим лишил священников УПЦ права на бронь
Украинской православной церкви не сохранили защиту от призыва
Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru
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Представители самой большой церкви на Украине начнут попадать под мобилизацию.
Киев собрался отправить на фронт священников канонической Украинской православной церкви
УПЦ лишили права на бронь от мобилизации в новом перечне религиозных организаций от ВСУ. Причем, защиту от призыва сохранили почти всем: и раскольнической ПЦУ, и даже самым небольшим и одиозным сектам.
В армию теперь начнут попадать только представители самой большой церкви на Украине. В УПЦ сразу же отметили настоящую цель такой откровенной дискриминации — под угрозой смерти на фронте заставить священников переходить в ПЦУ.
И это далеко не первые нападки на каноническую церковь со стороны Киева. Раскольники вместе с националистами неоднократно грабили и захватывали храмы УПЦ по всей Украине, а также избивали верующих и священников.