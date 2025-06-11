Сеть по легализации незаконных мигрантов выявили в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Все фигуранты дела заключены под стражу.

В Подмосковье вскрыли преступную сеть по легализации незаконных мигрантов.

На протяжении двух лет злоумышленники делали иностранцам фальшивые документы и помогали оформлять фиктивную регистрацию. В группировку входили восемь человек. Все они выходцы из стран ближнего зарубежья. Во время обысков у них обнаружили целый арсенал разных печатей и штампов. Все фигуранты дела заключены под стражу.