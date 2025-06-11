Расжировка к сезону: манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету

Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вес животного уменьшился больше чем на два килограмма.

Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету. Об этом изданию Газета.ру рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, расжировка происходит у всех животных, в естественной среде обитания которых есть холодные зимы.

«Манулов это тоже касается, поскольку в их природных местообитаниях — степях и плоскогорьях Центральной Азии — резко континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Их организм эволюционно приспособлен к таким изменениям, и если не обеспечивать динамику веса, то будет нарушен обмен веществ», — пояснила Акулова.

Она уточнила, что понижение веса животного происходит плавно. Изменяется не рацион кошачьих, а количество пищи, которое им дается. Манулы питаются тушками перепелов, лабораторных крыс и морских свинок вне зависимости от времени года. Однако, чтобы набрать вес к зиме, в конце лета и осенью объем еды увеличивается, а весной, наоборот, снижается.

Сейчас Тимофей уже достиг своего минимального веса и с шести килограммов похудел до 3,7. Животное кормят шесть дней в неделю, седьмой является разгрузочным.

Кроме веса, к лету манул сменил и шубку: шесть стала менее плотной относительно холодного времени года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Московский зоопарк привезли редких краснокнижных птиц.