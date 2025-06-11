Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Москва хочет прийти к миру как можно быстрее.

Конфликт усугубляет различия между братскими народами Украины и России. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сказал Владимир Мединский — помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Незалежной.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим, — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляет различия (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», — прокомментировал Мединский.

По его словам, не совсем корректно сравнивать то, что происходит на Украине, с войной между Англией и Францией, как это часто делают на Западе. Потому что у этих двух стран не было такой близкой связи, как культурной, так и исторической.

А в конфликте в Незалежной происходит братоубийство, ведь наши государства, которым суждено быть союзниками, представляют один народ, с одним языком и одной историей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Украина не может отказаться от переговоров с Россией.