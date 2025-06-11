Когда успела? Сеть взорвалась обсуждениями возможной свадьбы Тэйлор Свифт

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

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Певица встречается с футболистом Трэвисом Келси уже два года.

Певица Тэйлор Свифт и футболист Трэвис Келси могли тайно пожениться. На это указывает пригласительное письмо, в котором звезды указаны под одной фамилией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пара была приглашена на свадьбу игрока «Чикаго Беарз» Коула Кмета. В письме написано: «Тейлор и Трэвис Келси». Для потенциальных супругов выделили стол номер 13. Одна фамилия и стала главным предметом обсуждения. Однако селебрити не попали на торжество, так как находились в это время на другом мероприятии. Влюбленные отправились на другую свадьбу кузена Келси, Таннера Корума, которая состоялась 6 июня в Ноксвилле, штат Теннесси.

«Мы все знаем, что Тейлор и Трэвис были на другой свадьбе в Теннесси. Но у каждого гостя был конверт, прикрепленный к красивому фону, и Эмили написала любовные записки всем своим гостям», — поделился организатор торжества.

В то же время фанаты исполнительницы уже начали поздравлять пару со свадьбой. Кто-то же отнесся к новости скептически. Мол, такое пригласительное сделано исключительно из «эстетических соображений».

В 2017 году певица Тэйлор Свифт начала встречаться с британским актером Джоном Элвином. Спустя пять лет пара обручилась. А уже в 2023-м в СМИ появилась информация о расставании знаменитостей. Практически сразу певица начала встречаться с музыкантом Мэттью Хилли. Их роман завершился через месяц. А вскоре Свифт завязала отношения с футболистом Трэвисом Келси. Осенью 2024-го звезды обручились.

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