Невероятная красота: в небе над россией взошла «Клубничная» Луна

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Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки.

В небе над Россией взошла «клубничная» Луна! Спутник Земли приобрел насыщенный красный оттенок.

Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки. В июне племена индейцев начинали сбор дикой ягоды.

А вот «клубничный» цвет не имеет к названию никакого отношения. Красноватый оттенок в начале лета Луна приобретает один раз в 18 лет, когда находится в самой низкой точке. В северных широтах она вовсе не взойдет над горизонтом.