Страховка не спасла: девушка сорвалась с зиплайна в Башкирии
Туристка упала с зиплайна неподалеку от Уфы
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Поломавшийся механизм стал причиной падения туристки с экстремального аттракциона.
В Башкирии туристка сорвалась с экстремального аттракциона зиплайн. ЧП произошло на базе отдыха в окрестностях Уфы.
Когда полет подходил к концу, не сработал тормозной механизм. На высокой скорости его трос и страховка порвались, и девушка рухнула вниз, ударившись о металлическую конструкцию. У пострадавшей множественные травмы, сейчас ей оказывают помощь врачи.
А прокуратура проверяет аттракцион на соответствие требованиям безопасности.