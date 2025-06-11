Страховка не спасла: девушка сорвалась с зиплайна в Башкирии

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Поломавшийся механизм стал причиной падения туристки с экстремального аттракциона.

В Башкирии туристка сорвалась с экстремального аттракциона зиплайн. ЧП произошло на базе отдыха в окрестностях Уфы.

Когда полет подходил к концу, не сработал тормозной механизм. На высокой скорости его трос и страховка порвались, и девушка рухнула вниз, ударившись о металлическую конструкцию. У пострадавшей множественные травмы, сейчас ей оказывают помощь врачи.

А прокуратура проверяет аттракцион на соответствие требованиям безопасности.