Одна, но пламенная страсть: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2025
Главный фонтан Большого театра слегка подпитал свежестью веры волнующихся номинантов, а второй день церемонии завершился изысканным приемом в отеле с видом на Красную площадь!
Не остается сомнений, что Церемония ТЭФИ-2025 заставила потеть даже те ладошки, которые держали знаменитую золотую статуэтку не раз. Даже Гарик Харламов, не верил, что третий год подряд их «Comedy» смогут удерживать статус победителя! Впрочем, «Орфей» поиграл на струнах души каждого! А Николая Баскова, первые получившего телевизионную награду, заставил делать поклоны!
«Статуэтки — снег! Самое крутое то, что я могу реально рассмешить зрителя!» — держа ТЭФИ в руках рассуждал Харламов.
Вместо запятой в категории «Развлекательное вещание, сериалы» разлился роковой ручеек. Теперь это два разных течения, награждаемые в разных дни! Но раут от этой новости стал еще ярче, а реки игристого усилили свои потоки, чтобы только радовать талантливых гостей! Ну а мы пока не свыклись и по-старинке видим во всех причастных одну, но очень пламенную страсть!
Почему утро Анны Хилькевич не «доброе», для чего Владимир Маркони оставил супругу Ксению, почему «Дава» больше не достоин Давида Манукяна, кого всю жизнь добивался Павел Деревянко и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru!
А Марина Кравец тут еще не знает, что будет в третий раз кричать на Петровке коронное «круто!» с золотой статуэткой в руках! А посмотрите, вид-то у ведущей заведомо победный!
1/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Похорошели!» — глядя на номинантов сказал Александр Викторович. Хоть и дел крайне много, но не поздравить лауреатов лично Митрошенков просто не мог! Журналист — дело сердечное!
2/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Они успели пошутить над каждым, кто посмел быть угрюмым в эту восхитительную жару! Владимир Маркони оставил жену Ксению на страже порядочного образа, а сам отвечал за непринужденные улыбки у журналистов!
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Оксана Домнина и Роман Костомаров — мастодонты своего мастерства, а главное — поддержки! Несмотря на пережитые трудности этой пары, понимаешь, что обаяние — такой же дар, как и статуэтка: дается по воле Бога!
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Доброе утро! И, кстати, оно может быть прекрасным и без прилагательных! Просто «Утро.»! Проверено Анной Хилькевич.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
ТЭФИ — это стиль, но вот улыбка Дмитрия Губерниева явно же хорошо его дополняет? Телеведущий так широко улыбается, еще не зная, что бронзовая статуэтка уже разлила масло, чтобы оказаться в его руках!
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Честно, крайне сложно сказать, что это Дава! Давид Ашотович, господин Манукян, минимум — Дэвид! В общем, его шарм на ТЭФИ не меньше, чем четыре буквы! Давид сегодня от Микеланджело! От Бога! Отец Давид!
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Билетик в руках — коронная фишечка бизнесмена Яна Яновского, предстающего перед камерами! Но, наверное, все-таки главный шарм — в доброте глаз! Это редкость. И меньше шансов, что тебе достанется светлый взгляд, как у Яна, а не золотая статуэтка! Счастливчик!
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Это не Борис Акопов позирует перед вами, господа журналисты! Это вы проходите тщательную проверку на любовь к Отечеству, которая для ТЭФИ в 2025-м, как никогда, многое значит!
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Воу-воу! Павел Деревянко просто мужчина x2 рядом с красавицей Зоей Фуць! Говорят, актер добивался ее всю жизнь… Ну и не зря!
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Анна Матисон и Сергей Безруков на дорожке предстали в «офисном» не просто так! Между прочим, разговор может быть и при помощи наряда! Они говорят, что их настрой на победу — кремень!
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сочные и юные! Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко — две еще маленькие звездочки, но светят ярко, и стрелы из их глаз летят прямо в сердца!
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ну все! Ника Жукова и Сергей Жуков — просто братья по красным коврам! Да, хоть они отец и дочь, но заявляют себя, как партнеры, коллеги, друзья!
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Не мешаем! Карен Захаров и Армен Ананикян в поисках нового для кино! Качественный анализ должен быть проведен со всех сторон — снизу и сверху! А иначе, зачем им этот дуэт?
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов