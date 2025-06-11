В Москве назвали лучшие сериалы по версии ТЭФИ-2025

Фото: Пресс-служба НМГ

Среди победителей два проекта производства «НМГ студия».

В Москве завершилась национальная премия ТЭФИ-2025. Награждение номинации «Сериалы» состоялось 10 июня в The Carlton Moscow.

Рекорд по числу номинаций у проекта производства «НМГ студия» с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 11. Он одержал победу сразу в четырех номинациях, среди которых «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала». Кинорежиссер Жора Крыжовников получил две статуэтки. В качестве сценариста он разделил награду с Андреем Золотаревым и Робертом Гараевым.

Награду в номинации «Лучший актер второго плана» посмертно вручили Роману Мадянову за роль в сериале «Союз спасения». Актера не стало в сентябре 2024 года.

В пяти номинациях был представлен другой проект НМГ — сериал РЕН ТВ «Банда «ЗИГ ЗАГ», рассказывающий о бандитах в блокадном Ленинграде 1941 года.

«Номинация на ТЭФИ — это большая ответственность для меня и большой вызов, потому что здесь представлены действительно лучшие сериалы. И то, что наш фильм «Банда «ЗИГ ЗАГ» попал в номинацию, — это для меня уже большой знак. Почему это произошло? Во-первых, затронута историческая тема, которая ранее не была раскрыта. <…> Во-вторых, это прекрасный сценарий, где разработаны мощные персонажи, фигуры. Между ними столкновение, которое вызывает искру», — рассказал режиссер «Банды «ЗИГ ЗАГ» Виталий Воробьев.

Лучшим телефильмом или мини-сериалом жюри выбрало многосерийный фильм «Без права на Любовь» от кинокомпании «АРС».

Всего у проектов НМГ 11 наград в 52 номинациях, среди которых «Сериалы», «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание».

Российская национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» была учреждена 21 октября 1994 года. Ее основателем стал фонд «Академия российского телевидения». Название происходит от двух слов «Телевизионный Эфир» и отсылает к фамилии русской поэтессы и писательницы Надежды Александровны Тэффи. В 2014 году изменился организатор. Теперь — это комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям премии получают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного. Цели проекта — установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявление ярких и талантливых проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пятый канал получил сразу две статуэтки. Жюри отметило благотворительную акцию телеканала «День добрых дел» и кулинарную программу «Фирменный рецепт с Емельяненко». Они победили в номинациях «Программа социальной направленности» и «Программа «Образ жизни» соответственно.