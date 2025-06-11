Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В честь исторического достижения каждому игроку команды вручили автомобиль.

Как должен завершаться идеальный футбольный матч, сегодня можно было увидеть в Узбекистане, где национальная сборная сыграла свой первый матч после того, как пробилась на Чемпионат мира по футболу.

Каждый из игроков получил в подарок автомобиль, ведь в истории Узбекистана это первый выход команды на международные соревнования такого уровня. И по большому счету узбеки уже одержали свою главную футбольную победу, хотя Чемпионат мира пройдет только следующим летом.