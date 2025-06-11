Авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото, видео: David Zalubowski/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Это может сможет стать прологом к полному возвращению прямых международных перелетов.

Те, кто понимает перспективы, начинают готовить почву для возвращения на российский рынок. Первой авиакомпанией стала американская Delta Airlines.

Они подали заявку на регистрацию товарного знака в России, позволяющего заниматься авиаперевозкой пассажиров, имущества и почты. А также планируют сдавать в аренду и лизинг летательные аппараты. То есть в условиях закрытого для российских самолетов европейского неба, Delta Airlines может стать первой, кто прорвет эту блокаду.