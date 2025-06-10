Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Позже полиция задержала автомобиль и всех, кто в нем находился. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В Москве полиция остановила машину, в которой насильно увезли девушку — родственники пытались вернуть ее в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел у станции метро «Автозаводская»: девушка сбежала из реабилитационного центра, и близкие пытались поймать ее, чтобы вернуть обратно. Через час после инцидента стражи порядка догнали автомобиль и задержали всех участников — сейчас проходит проверка.

Очевидцы видели, как девушку силой посадили в машину. Некоторые прохожие пытались вмешаться, но вернуть ее не смогли.

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