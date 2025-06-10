Расстрелявший учеников в Австрии вернулся в школу ради мести

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhu Zhentao; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он законно владел оружием, которое приобрел накануне.

Австрия переживает самую страшную в своей современной истории трагедию — расстрел учеников общеобразовательной школы.

Чудовищное преступление произошло в городе Грац. И вот как все это выглядело глазами детей, которые заблокировали двери одного из классов.

Прежде чем покончить с собой, нападавший несколько десятков раз выстрелил из пистолета и дробовика. Оружием бывший ученик этой школы владел законно, приобрел его накануне.

По последним данным, погибли девять человек. В больницах сейчас 28 раненых, часть из них в критическом состоянии. Личность убийцы пока не раскрывают. Известно, что ему было 22 и в школу он вернулся чтобы мстить за унижения, которые якобы претерпел за годы обучения. Среди жертв в том числе один преподаватель.