Шведская экоактивистка Грета Тунберг прилетела во Францию из Израиля
Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает свое задержание незаконным
Фото, видео: www.globallookpress.com/ MAGO/Udo Herrmann; 5-tv.ru
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На пресс-конференции в аэропорту она заявила, что считает свое задержание незаконным.
Грета Тунберг, депортированная из Израиля, сегодня добралась до Франции. Она даже успела дать пресс-конференцию в парижском аэропорту. Окруженная плотным кольцом полицейских, шведская активистка заявила, что свое задержание считает незаконным.
Напомню, днем ранее она в сопровождении группы других активистов попыталась прорвать блокаду сектора Газа на парусной яхте, но попала в руки морского спецназа. Сейчас в Израиле остаются еще восемь человек. В отличие от Тунберг, от добровольной депортации они отказались и ожидают суда.