Президент по видеосвязи открыл ряд крупных больниц и поликлиник по всей стране

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Владимир Путин поздравил врачей, фельдшеров, медсестер с наступающим Днем медицинского работника.

Новый хирургический корпус, региональный сосудистый центр и современные поликлиники. Сегодня Владимир Путин по видеосвязи открыл сразу несколько крупных объектов здравоохранения. Причем часть из них — в новых регионах. Президент отметил: всего в стране появились шесть с половиной тысяч новых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий. Еще несколько тысяч отремонтированы. И эта работа будет продолжаться. Подробности у корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Такая встреча в канун Дня медицинского работника — традиция. Владимир Путин поздравляет врачей, фельдшеров, медсестер всей России с наступающим праздником. Едва ли можно переоценить важность и значимость этой профессии.

«В тяжелый период пандемии в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны, и благодаря их профессионализму, душевной щедрости, милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Особые и самые теплые слова благодарности — в адрес медицинских работников-участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненных. В полном, прямом смысле этого слова прикрывают собой», — отметил президент.

На прямой связи с президентом — российские города. В каждом готовы принимать пациентов новые поликлиники, онкологические корпуса, лаборатории, хирургические отделения. Одно из таких есть теперь в Уфе. Там открылся новый десятиэтажный корпус кардиоцентра. Операции, включая сложнейшие, по трансплантации сердца, здесь будут делать и взрослым, и детям.

«Мы имеем замечательный современный корпус с полным оборудованием, оснащением, которые включает в себя два операционных блока, это сердце кардиоцентра, в каждом блоке располагается по пять операционных», — поделилась главный врач республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

В том числе благодаря таким кардиоцентрам в последние годы в России на 25% снизилась больничная летальность от инфаркта и почти на 20% — смертность от нарушения мозгового кровообращения.

«По вашему поручению мы кардинально пересмотрели систему диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это не формальность — мы создали принципиально новый подход именно к профилактике и ранней диагностике», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Воронеже сегодня открылся новый корпус областного онкодиспансера. В нем три отделения радиотерапии на 90 коек и противоопухолевое на 30 мест. Здесь готовы лечить не только жителей региона и всего Черноземья, но и иностранных граждан.

В Нальчике — новое шестиэтажное здание городской поликлиники. До сегодняшнего дня она располагалась в здании еще довоенной постройки 1938-го года.

В Луганске провели капитальный ремонт в городской поликлинике. Сделали перепланировку, заменили лифты, системы водоснабжения, вентиляции. Но главное, что теперь здесь самое передовое оборудование.

В ДНР после капитального ремонта заработал региональный сосудистый центр. Здесь будут помогать людям с острым нарушением мозгового кровообращения и больным с острым коронарным синдромом. Президент поинтересовался зарплатой специалистов.

«Уровень заработной платы специалистов — 67 тысяч рублей. Как бы так мягко сказать, далеко не самый высокий в России в сфере медицины. Поэтому я понимаю, что это должно соответствовать общим средним доходам в регионе. Тем не менее, обращаю внимание, Татьяна Алексеевна. Имейте это в виду. 67 тысяч для медицинского работника, для специалиста — это то, над чем, безусловно, нужно подумать. С точки зрения повышения, разумеется», — обратил внимание президент.

И там же в Донецке сегодня открылась новая лаборатория по испытанию качества лекарств. Но какие бы современные центры не строились в городах, президент поставил задачу не забывать о людях, живущих в селах и деревнях.

«Но про ФАПы прошу не забывать — это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, где подчас кроме фельдшера и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов и создавать для них соответствующие условия — прежде всего жилищные», — напомнил президент.

Как отметил президент, работа по повышению качества и доступности медпомощи будет продолжена. Это касается и производства лекарств и техники, открытия новых больниц, и зарплаты медицинских работников.