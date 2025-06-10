«Волнительно и трепетно»: SHAMAN выступил для участников СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Гостями концерта стали военнослужащие, проходящие лечение в госпитале имени Вишневского, а также медицинский персонал.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил для участников СВО, которые проходят лечение в госпитале имени Александра Вишневского, а также для медицинских работников. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Концерт прошел в канун дня медицинского работника. Перед выступлением SHAMAN рассказал, что для него это мероприятие стало очень важным событием.

Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru; 5-tv.ru

«Для меня это всегда волнительно, трепетно — такие концерты и форматы», — поделился артист.

Он добавил, что небольшой зал, в котором проходило выступление — преимущество. Концерт получился камерным, уютным.

«Также здорово, что зал небольшой, уютно», — сказал SHAMAN.

Перед началом мероприятия артист поделился, что планирует акустический блок и программу примерно на полчаса. Он также отметил, что формат концерта позволит пообщаться со зрителями.

«У нас сегодня будет акустический блок, акустическая программа где-то на полчаса. Будет такой состав: акустическая гитара, клавишные и я, голос», — рассказал SHAMAN.

Особенное впечатление на зрителей произвели песни «Встанем» и «Друг» — после них звучали самые громкие аплодисменты. Примечательно, что композицию «Друг» Ярослав исполнил со своим старым товарищем, певцом Никитой Осиным.

Никита — первый подопечный продюсерского центра Ярослава. Как он уточнял, с музыкантом они дружит уже 13 лет, начиная с совместного обучения в Академии музыки имени Гнесиных.

Продюсерский центр же артист открыл в 2022 году. Тогда планировал сначала сфокусироваться на личном продвижении проекта, а позднее приступить к поиску и развитию музыкальных талантов.

Песню «Друг» он написал специально для него. Премьера прошла 26 мая 2025 года в прямом эфире на «Радио Шансон».

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