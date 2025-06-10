«Волнительно и трепетно»: SHAMAN выступил для участников СВО
SHAMAN выступил для участников СВО в госпитале имени Вишневского
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Гостями концерта стали военнослужащие, проходящие лечение в госпитале имени Вишневского, а также медицинский персонал.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил для участников СВО, которые проходят лечение в госпитале имени Александра Вишневского, а также для медицинских работников. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Концерт прошел в канун дня медицинского работника. Перед выступлением SHAMAN рассказал, что для него это мероприятие стало очень важным событием.
Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru; 5-tv.ru
«Для меня это всегда волнительно, трепетно — такие концерты и форматы», — поделился артист.
Он добавил, что небольшой зал, в котором проходило выступление — преимущество. Концерт получился камерным, уютным.
«Также здорово, что зал небольшой, уютно», — сказал SHAMAN.
Перед началом мероприятия артист поделился, что планирует акустический блок и программу примерно на полчаса. Он также отметил, что формат концерта позволит пообщаться со зрителями.
«У нас сегодня будет акустический блок, акустическая программа где-то на полчаса. Будет такой состав: акустическая гитара, клавишные и я, голос», — рассказал SHAMAN.
Особенное впечатление на зрителей произвели песни «Встанем» и «Друг» — после них звучали самые громкие аплодисменты. Примечательно, что композицию «Друг» Ярослав исполнил со своим старым товарищем, певцом Никитой Осиным.
Никита — первый подопечный продюсерского центра Ярослава. Как он уточнял, с музыкантом они дружит уже 13 лет, начиная с совместного обучения в Академии музыки имени Гнесиных.
Продюсерский центр же артист открыл в 2022 году. Тогда планировал сначала сфокусироваться на личном продвижении проекта, а позднее приступить к поиску и развитию музыкальных талантов.
Песню «Друг» он написал специально для него. Премьера прошла 26 мая 2025 года в прямом эфире на «Радио Шансон».
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