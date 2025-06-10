Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Сейчас защитники Донбасса находятся в Белоруссии.

Уже вторая группа военнослужащих ВС РФ вернулась с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Они получают всю необходимую помощь: медицинскую, психологическую. Позже, по данным Минобороны РФ, все они будут доставлены на территорию России для лечения и прохождени медицинской реабилитации.

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Украине территории 9 июня. Как писал 5-tv.ru, освобожденные также находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую помощь. Тогда же взамен было передано аналогичное число боевиков ВСУ.

Ранее РФ подготовила первую партию тел боевиков ВСУ, которых привезли к границе с Украиной. Останки собирали в лесопосадках и полях, где проходили ожесточенные бои. Когда украинцы бежали оттуда, они бросали и раненых, и погибших.

Украина не принимает рефрижераторы с телами уже несколько дней.