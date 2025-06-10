Путин: необходимо жестко отстаивать правду о событиях Второй мировой войны

Фото, видео: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич; 5-tv.ru

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Память о подвиге поколения победителей имеет для России огромное моральное, общественное и государственное значение.

Россия должна жестко отстаивать правду о Второй мировой войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Глава государства заявил, что необходимость выстраивать на долгосрочную перспективу политику в сфере сохранения и защиты традиционных ценностей очевидна. Для этого необходимо включить в разрабатываемые документы стратегического планирования соответствующие разделы и комплексы мер.

Еще одна приоритетная задача — совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на защиту традиционных ценностей, добавил Путин.

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Президент РФ напомнил, что 9 мая вся страна праздновала 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сражаясь за свободу, российский народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. Память о подвиге поколения победителей имеет для российского общества огромное моральное, общественное и государственное значение.

«Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — заключил Путин.

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