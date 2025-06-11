Шоу-биз за неделю: Мать Наташи Королевой захотела Российское гражданство

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov/ 5-tv.ru

Эта неделя в мире шоу-бизнеса оказалась насыщенной на неожиданности. Кто-то из звезд решил вернуться в Россию, несмотря на свое прошлое, кого-то обвинили в измене, а кто-то вновь полез в конфликты.

Мать заслуженной артистки Российской Федерации Наташи Королевой захотела российское гражданство, блогер Михаил Литвин лишился военного билета и обрел проблемы с законом, а певица INSTASAMKA вновь лезет в скандалы. Самые последние новости недели шоу-бизнеса — читайте в материале 5-tv.ru.

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой, телеведущая Людмила Порывай, вновь шокировала общественность. Еще пару лет назад она активно выступала в проукраинских акциях, размахивала флагом Украины, сопровождая это запрещенными на законодательном уровне лозунгами. Теперь, видно, старость и одиночество заели телеведущую, и она захотела домой. Общественность негодует, ведь у Порывай и в прошлые годы получалось как-то приезжать в Россию. Заявляет, что ее дочь все решит. Примечательно, что никто из активистов или звезд против подобного возвращения ничего говорить не стал.

Михаил Литвин

А вот кто сразу расплатился за свои слова, так это блогер Михаил Литвин. На одном из шоу он случайно проговорился, что купил военный билет. Как заявил предприниматель, у него на это ушло 330 тысяч рублей. Правоохранительные органы подобные заявления пропускать мимо ушей не стали и провели проверку. В итоге Литвин теперь скрывается от военкомата и полиции, все-таки подделку документов очередным челленджем он едва ли оправдает. Ну что ж, блогер не раз проявлял свою легкомысленность, но теперь ему придется за нее расплачиваться.

Катерина Ковальчук

За словами также не уследила и актриса Катерина Ковальчук. Отмечая годовщину свадьбы с комиком Гариком Харламовым, она написала в своих социальных сетях, что идет с ним рука об руку уже пять лет. Фанаты быстро посчитали в уме и сделали вывод: юморист мог изменять актрисе Кристине Асмус, с которой он состоял в браке до конца июня 2020 года.

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INSTASAMKA

В это же время поп-исполнительница INSTASAMKA взялась за старое. Казалось, артистка ушла от эпатажа к полезной и тихой общественной деятельности, но, видно, то был просто способ привлечь внимание. А теперь рэп-исполнительница выложила в социальных сетях сниппет своей новой оскорбительной песни против коллег Мейби Бэйби и Доры. Примечательно, что данный конфликт мог начаться больше года назад. Тогда Мейби Бэйби записала полноценный клип против INSTASAMKA, но артистка отказалась как-либо отвечать, заявив, что она против такого творчества. Что же поменялось теперь? Неужели без скандалов INSTASAMKA оказалась никому не нужна?

Виктория Боня

А пока Зотеева мечется от одной сферы к другой в поисках себя, блогер Виктория Боня уцепилась за образ покорительницы Эвереста, выкачивая из него все, что только можно. Так она выпросила похвалу у соотечественников, кричала, что умрет на горе, потом без конца рассказывала о своих тренировках и собиралась вновь покорить вершину. Но привычное желание похвастаться тратами подвело. Вот воистину молчание — золото! Оказалось, что, хотя звезда горных вершин и заявляла — ее жизни угрожает опасность, но сделала все, чтобы ее избежать, заплатив 20 миллионов рублей за подъем. Что входило в стоимость, до конца неизвестно, но, может, и без вертолета не обошлось?

Покорять мировые вершины ради популярности, возможно, похвально, но намного лучше твердо идти к своим жизненным целям, не размениваясь на тренды и чье-то одобрение, тогда и за словами следить не придется, ведь совесть будет чиста.