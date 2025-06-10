Спасение от жары: ТОП-5 холодных домашних коктейлей

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Домашние коктейли могут помочь охладиться в жаркий летний день. Они утолят жажду и порадуют своими разнообразными вкусами!

Знойными летними днями очень хочется охладиться и попробовать вкусный напиток — желательно со льдом. URA.RU представил список самых вкусных коктейлей, которые порадуют любого в жаркую погоду. Рецепты очень легкие, поэтому готовить по ним сможет каждый.

Бананово-клубничный смузи

Для приготовления этого коктейля нужны следующие ингредиенты: банан, свежая клубника, молоко, мед и лед. Сначала необходимо подготовить фрукты. Бананы надо нарезать небольшими кружочками, а клубнику промыть. После чего положить фрукты в блендер. Добавить туда молоко и мед. Взбить все до однородной консистенции. Перед подачей при желании в напиток можно добавить лед.

Овощной смузи

Любители зеленых коктейлей, а также фанаты необычных рецептов могут попробовать приготовить дома овощной смузи. В его состав входят: сельдерей, шпинат, огурцы, помидоры черри, холодная вода и укроп или петрушка.

Перед приготовлением напитка нужно тщательно промыть сельдерей, огурцы, помидоры и шпинат. Затем просушить овощи, чтобы не осталось лишней влаги. Для более легкого измельчения в блендере сельдерей, огурцы, помидоры необходимо нарезать на мелкие кусочки. Затем поместить их в блендер и взбить, добавив туда холодную воду, шпинат и укроп или петрушку (по желанию).

Смузи с овсянкой

Этот рецепт понравится тем, кто пропустил завтрак, потому что нет времени на готовку. Для приготовления смузи с овсянкой нужно всего три ингредиента: банан, быстрорастворимые овсяные хлопья и молоко. Сначала в блендер нужно налить молоко. Затем добавить туда спелый банан, нарезанный небольшими кружочками, и хлопья. Взбивать эту массу следует около семи минут. Можно дополнительно перемешать все ложкой, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Перед подачей можно добавить мед или лед.

Коктейль «Малиновая нежность»

Чтобы приготовить коктейль «Малиновая нежность» нужно: молоко, мороженое (ванильное или пломбир), мед и малина (свежая или замороженная).

Сначала нужно подогреть молоко до теплого состояния и растворить в нем мед. Полученную смесь следует охладить до комнатной температуры, налить в блендер, добавить туда мороженое, малину и хорошо взбить. Перед употреблением рекомендуется процедить все через ситечко, чтобы избавиться от косточек. Перед подачей по желанию коктейль можно украсить веточкой свежей мяты. Важно: если при приготовлении используете замороженную малину, то предварительно разморозьте ее и слейте лишнюю жидкость.

Бананово-шоколадный коктейль

Еще охлаждающий коктейль с мороженым, который можно приготовить дома. Для него нужны банан, молочный шоколад, молоко и, конечно, мороженое.

Сначала нужно вскипятить молоко и растворить в нем молочный шоколад. Затем полученную смесь стоит охладить до комнатной температуры. Перелить ее в блендер. Потом к ней нужно добавить нарезанный кружочками банан и тщательно взбить. После чего добавить мороженое и повторно все перемешать до образования воздушной пенки.