Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Артист отметил общую ответственность друг перед другом.

В России существует глубокое единство, основанное на языке и темпераменте многочисленных национальностей. Таким мнением с 5-tv.ru поделился народный артист России Владимир Машков на пресс-показе премьеры спектакля «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в театре «Современник».

«Мы в нашей стране объединены языком и темпераментом», — сказал Машков.

Машков подчеркнул, что понятие «русский» объединяет большое множество народностей: чеченцев, молдаван, татар, башкир, якутов и других. Все они связаны общим духом и любовью к Родине и близким людям.

Артист отметил тесную переплетенность и взаимозависимость этих групп, а также их общую ответственность друг перед другом. По его мнению, это чувство не просто дано — оно выстрадано историей и наследием страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сближении сербов с русским языком. Общие исторические корни сближают народы, а сербские организации и бизнес все активнее используют русский язык в повседневной жизни. Количество сербов, изучающих русский, растет. Это связано не только с исторической памятью и братскими связями между народами, но и с растущей значимостью славянской идентичности в странах Восточной Европы, особенно на Балканах.