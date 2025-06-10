Мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали по делу о получении взятки

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Мэр Красноярска Владислав Логинов будет находиться под арестом до 4 августа, об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам депутата Горсовета Вячеслава Дюкова, задержанный использовал городские ресурсы в личных целях, а также, как заявил депутат, он исходил из личных интересов по обогащению и не учитывал нужды и возможные пользы для горожан.

Теперь его обвиняют в получении взятки размером более 180 миллионов рублей, которые, по версии следствия, расходовались на оплаты строительства бани, находящаяся на земельном участке Логинова. Следственный комитет рассматривает и другие возможные эпизоды с деятельностью мэра, включая фиктивные подрядные отношения и картельные сговоры.

Также известно, что еще в 2024 году приходили предложения о снятии Логинова с должности.

Об операциях, которые проворачивал Логинов, возбуждении уголовного дела и коррупционном скандале читайте подробнее тут.