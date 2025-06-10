Посевная кампания в РФ завершается без сбоев

Площади под зерновые и овощи увеличили в этом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Правительство продолжает субсидировать закупку семян, удобрений и топлива для аграриев.

В России сейчас завершается посевная кампания. А в южных регионах уже приступают к уборке урожая.

В этом году увеличивают площади не только под зерновые, но и овощи. Об этом на совещании заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«В целом посевная вышла на финишную прямую без сбоев. Залогом этого во многом считаю системные меры, принятые правительством. Они создали базу для качественной подготовке к работам в полях, у нас сохраняются необходимые меры поддержки аграриев. На это направляется значительный объем федеральных средств, в том числе субсидируется закупка семян, удобрений и топлива», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.