Пятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2025»

Фото: 5-tv.ru

Пятый канал снова выступит организатором праздника «Алые паруса», а также проведет прямую трансляцию легендарного выпускного 28 июня 2025 года. Заказчик — Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги конкурсного отбора опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Пятый канал стоял у истоков возрождения «Алых парусов». Впервые ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году, но через одиннадцать лет красивая ежегодная традиция прервалась. 20 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию легендарного выпускного.

Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025»:

«Каждый раз мы придумываем новые решения не только идеологическо-смысловые, но еще и визуальные. Пробуем задумки, которые, может быть, никто никогда не осуществлял. Мы работаем в сложном жанре, где существует эклектика сценического искусства, киноискусства, хореографических видов творчества. Однозначно, что в этом направлении есть много реализованных идей, потому перед нами всегда стоит сверхзадача — воплощать что-то новое, свежее, что-то с чем-то смешать или скрестить и получить оригинальный эффект. Надеюсь, нам удастся удивить зрителей».

Сейчас легендарный выпускной — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России, многократный победитель престижных мировых конкурсов и премий в сфере событийной индустрии. В апреле этого года праздник получил престижную награду XIII ежегодной национальной премии «Событие года» в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года».

Роман Бутовский, режиссер телевизионной трансляции праздника «Алые паруса-2025»:

«Алые паруса» — знаковое событие для всех телевизионщиков, в котором задействовано огромное количество людей. Масштабная территория, которую нужно охватить камерами. И для нас трансляция — своеобразный творческий отчет. В 2024 году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей — почти 37 миллионов. Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила 25,5 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет — 11,3 миллиона».

Доля всего праздника в эфире Пятого в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» достигла 7,7%. Это рекордный показатель за всю историю выпускного.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в этой же аудитории «Все 25-59» с долей 11,4%.

С 2020 года водно-пиротехническое шоу транслируют и другие федеральные каналы. Год назад совокупная доля красочной феерии в эфире четырех вещателей составила 26,6% среди зрителей старше 18 лет.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала