Неожиданные направления: где недорого отдохнуть на морских курортах

Эксперт по туризму Котляр: недорого отдохнуть на море можно в Турции и Египте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Куда можно отправиться летом в разгар туристического сезона и не разориться?

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр поделилась с Lenta.ru популярными и демократичными направлениями за границей для летнего отдыха. В их число вошли Вьетнам, Турция и Египет. Также из вариантов заменить Средиземное море — это посетить Азербайджан и насладиться Каспийским морем. А вот в ОАЭ, по словам эксперта, большой поток туристов.

Как утверждает Котляр, Вьетнам на данный момент входит в один из самых выбираемых направлений. Все связано с более поздним сезоном дождей, если сравнивать с другими азиатскими странами.

А вот в Таиланде в некоторых частях страны сейчас сезон муссонных дождей, именно поэтому основатель турагентства выделяет лишь некоторые его части для комфортного отпуска.

Кроме того, в топ направлений также входит Абхазия, плюсом которой является прямое авиасообщение. Для тех, кто едет насладиться морем следует также рассмотреть Грузию, где можно воспользоваться и экскурсионными турами, и, конечно же, полакомиться невероятной местной кухней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось о предложениях летнего отдыха для российских туристов в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека.