Алина Загитова готовит авторское ледовое шоу «Ассоль»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Фигуристка пригласила в свой проект давнюю соперницу — Евгению Медведеву.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовит авторское ледовое шоу! В эксклюзивном интервью изданию «Спорт-Экспресс» фигуристка впервые подробно рассказала о своем новом масштабном проекте — рок-мюзикле на льду «Ассоль». Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова — об идее его создания, любимой музыке спортсменки и личных границах.

Это большая удача — поговорить с этой мировой звездой спорта. Алина Загитова редко дает интервью, а сейчас еще и сильно занята новым проектом — ставит ледовое шоу «Ассоль» по мотивам «Алых парусов» в жанре рок. Для многих такой музыкальный выбор стал сюрпризом.

«Когда я выступала и, в принципе, перед важными мероприятиями, где мне нужно быть собранной, я слушаю рок, он помогает мне сфокусироваться: „Король и Шут“, Pink Floyd, группа Queen», — рассказала олимпийская чемпионка.

Интересно, что в свою постановку, которую покажут в Петербурге, Загитова пригласила Евгению Медведеву. Много лет их называли главными соперницами в женском фигурном катании. Якобы у них даже был конфликт после Олимпиады 2018 года, где Загитова взяла золото, хотя только перешла из юниоров. И фавориткой считалась Медведева, которой судьи в итоге дали второе место.

«Из-за этого поражения, в частности, Медведева уезжала в Канаду тренироваться, уходила от тренера Тутберидзе, потому что просто не смогли ужиться две девушки. Поэтому, конечно, то, что они выступят вместе впервые за долгое время, это событие», — отметил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.

В короткой программе Загитова тогда поставила мировой рекорд по сумме баллов.

В интервью «Спорт-Экспрессу» она рассказала, что помогло ей собраться и справиться с колоссальным давлением перед финальным прокатом.

«Мне снилось, что я выигрываю произвольную программу. Мне прямо в деталях снился этот сон, и он был как будто наяву. И я просыпаюсь и понимаю, что мне этот сон понравился, и надо, чтобы он был наяву», — поделилась Алина.

Вообще в активе Загитовой — шесть мировых рекордов, победы во всех главных мировых соревнованиях. Она, кстати, первая фигуристка, кто с 1985 года сразу вслед за золотом Олимпиады взял титул чемпионки мира.

Но, оказывается, всего этого могло не быть. Обозревателю «Спорт-Экспресса» Загитова подтвердила: в 13 лет тренер Этери Тутберидзе ее отчислила. И только, уже прощаясь, вдруг решила дать воспитаннице второй шанс.

«Я знаю, что я бы точно уехала бы в Ижевск. Возможно, чуть-чуть еще потренировалась, закончила бы 100%. Мы даже с мамой на эту тему разговаривали. И посвятила бы свою жизнь учебе», — вспоминает олимпийская чемпионка.

Еще одно откровение коснулось ее публичного образа. Оказывается, после светских выходов Загитова часто сталкивается с критикой.

«Принято обществом обниматься, целоваться. Я это все не люблю, мне это непонятно. И многие люди воспринимают это, как будто у меня звездная болезнь Это личные границы, которые я выстроила», — объяснила она.

Олимпийская чемпионка рассказала и о своем хобби. Она увлеклась флористикой — учится составлять композиции из цветов, которые ей дарят. Загитова поделилась планами и, что точно заинтересует фанатов, не стала отмалчиваться на вопросе о семье и детях.