Перемен требуют наши сердца: что происходит со стеной Цоя на Арбате

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Сначала поклонники Паши Техника, а теперь самого Цоя — кто-только не «покушался» на легендарный объект народного творчества.

Одно из культовых мест Москвы и точка притяжения фанатов группы «Кино» обрело новый облик. Поклонники завершили реставрацию стены Виктора Цоя на Арбате. Весной памятное место пострадало от действий вандалов, и теперь активисты круглосуточно его охраняют. Как выглядит обновленный символ эпохи — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Перемен? Вот они! Стена Цоя. Место силы. Символ. Икона. Казалось бы, вечность, но нет. В 2025-м — битва двух культур с красками в руках. Знаменитая стена Виктора Цоя на Арбате обновилась, несмотря на недавний вандализм. Вместо пострадавшего кадра из «Иглы» — новый портрет музыканта. Фанаты не только зачистили и загрунтовали чужие надписи, но и помогли стене заговорить по-новому: теперь портрет обрамляют строчки из «Генерала» и «Легенды».

А ведь еще недавно после смерти от передозировки андеграундного рэпера Паши Техника его фанаты или те, кто решил просто похайпить, осквернили стену огромной надписью «Техник». Так сказать, закрыли историю. Да, вандалили здесь и раньше. Писали «Цой мертв», «Здесь был Вася». Но в этой «мешанине», говорят, была жизнь. Пока память об одном сочинителе не стала посягать на память о другом кумире.

«Идолопоклонничество у нас на Руси, как известно, было всегда. Почему вот не возле памятника собираются люди, а именно стена — это новая веха. Это новая история», — считает музыкальный критик Сергей Зиновьев.

А это другая стена памяти, прямо посреди Петербурга, у котельной «Камчатка», где работал Виктор Цой. Вандалы лепят поверх Цоя наклейку с Техником и неприличным жестом. Ее, конечно, быстро сорвали, но неприятный осадок, мягко говоря, остался. Все-таки Цой для многих — не просто музыкант, а целая жизнь.

«Для меня сейчас это ностальгия, потому что мы росли на этих песнях», — поделилась Оксана Сидоренко.

Другие же считают, что молодежь просто куражится.

«Каждое поколение хочет свое что-то привнести. Просто, мне кажется, пошалили парни, ну а потом восстановили все», — полагает Владислав Щербаков.

Но для фанатов Цоя это удар по живому. Алексей Мульт, один из хранителей стены, вместе с компанией теперь ежедневно и днем, и ночью стережет стену. На шее — маска для сна, скоро смена караула. Все четко.

«Вот так вот через „Перемен требуют наши сердца“ написал такой Богдан. Он написал „Мрачные щи“ красным. Ему семь суток, правда, всего за это дали, жаль. А лучше б дали не сутками», — рассказал он.

Перемен требовали сердца — получили. Спорно, громко. Но стена, как и ее герой, выстояла. Пока сюда приходят люди, Цой жив. А перемены, они всегда были частью этой стены. Просто не всегда они к лучшему.