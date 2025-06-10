Схрон украинских боевиков обнаружили в ДНР
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Мины и патроны нашли в селе Богоявленка
Фото, видео: 5-tv.ru
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Саперы выявили заминированный склад с оружием в Донецкой Народной Республике.
Полсотни мин изъяли саперы в донецком селе Богоявленка. Схрон обнаружили в подвале частного дома. Украинские боевики прятали там вооружение.
И что особенно цинично: отступая, они заминировали тайник. Взрывотехники ФСБ обезвредили все ловушки. И передали боеприпасы нашим подразделениям.