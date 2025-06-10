Жаждет свести счеты? Бывшая жена Хью Джекмана собирается публично его опозорить

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Женщина планирует подпортить репутацию знаменитости.

Бывшая жена актера Хью Джекмана продюсер Деборра-Ли Фернесс объявила о своих планах публично раскрыть измену. Об этом написала газета The Mirror, сославшись на слова приятельницы женщины.

В источнике отметили, что Деборра-Ли решила написать книгу «Дневник развода», где намерена привести свои переживания и мысли о разрыве со знаменитостью. Таким способом она захотела нанести удар по репутации любимого многими актера.

В браке с Фернесс у Хью Джекмана была идеальная репутация, которую он выстраивал почти 30 лет. Однако в приближенных кругах знаменитостей заговорили о его романе с актрисой Саттон Фостер, а в январе этого года она и вовсе публично поцеловалась с Хью. Случившееся казалось шуткой, но в мае Фернесс и Джекман подали на развод.

Оказалось, что еще осенью 2024 года Фостер расторгла брак со своим мужем, сценаристом Тедом Гриффином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Хью Джекман развелся со своей супругой после 27 лет брака.