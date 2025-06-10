«Проявляется по-разному»: эксперт назвал первые симптомы болезни Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

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Основным средством профилактики заболевания врач называет активный образ жизни.

Среди первых симптомов болезни Альцгеймера выделяются незначительная забывчивость, потеря обоняния и нарушения сна. Обычно их приписывают к естественным признакам старения, однако это заблуждение. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«На ранних этапах болезнь проявляется по-разному у каждого пациента, и не все симптомы возникают одновременно. Первые признаки сложно отличить от обычной забывчивости. Есть мнение, что доброкачественная забывчивость — это нормальное старение, но другая группа ученых считает, что она может быть началом болезни Альцгеймера», — пояснил эксперт.

По мнению врача, наличие генетических факторов не всегда означает развитие болезни, а отсутствие некоторых генов не говорит о повышенном риске возникновения болезни. К ним относятся три основных гена: PSEN1, PSEN2 и APP, а также два дополнительных — TREM2 и MAPT.

Основным средством профилактики болезни Альцгеймера Новоселов называет активный образ жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция занимает седьмое место среди ведущих причин смертности в мире. В 2021 году всего насчитывалось 57 миллионов человек, страдающих от этого недуга. Каждый год регистрируется около десяти миллионов новых случаев. На долю же болезни Альцгеймера приходится порядка 60-70% всех пациентов с деменцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заболевания Альцгеймера и Паркинсона имеют предвестники в виде нарушений обоняния. Ранняя диагностика этих опасных недугов может значительно замедлить их прогрессирование.