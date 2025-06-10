«Доставала его»: Анна Хилькевич рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Добиться взаимопонимания паре помогли душевные разговоры.

Актриса Анна Хилькевич поделилась опытом проблемных отношений со своим мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном. Об этом она рассказала в подкасте психолога Сатьи Дас.

«У нас был жуткий кризис, сложнейший прям. Он длился, наверное, года два или три. Я не знаю, как мы выдержали это», — отметила знаменитость.

Звезда сериала «Универ» призналась, что проблемы с избранником у нее продолжались несколько лет. Однако в конечном счете супружеской паре удалось найти общий язык. Они спасли постепенно угасающие до этого чувства, а брак окреп. Помогли, по словам артистки, разговоры по душам.

«Первые годы мы не разговаривали по душам друг с другом. Научились этому только благодаря кризису, и это нас спасло. Мы так выросли в глазах друг друга, перешли в абсолютно новую категорию отношений и их восприятия», — сказала она.

Хилькевич подчеркнула, что со своей стороны приложила немало усилий, чтобы добиться от любимого откровенности.

«Я прям его доставала: „Говорим, говорим, не молчим. Скажи“. Прям до тошноты просила, но все получилось», — дополнила звезда.

На взаимопонимание партнеров повлиял загруженный график, в котором не находилось достаточно времени для супруга. Анна училась замедляться, чтобы проводить выходные с близкими.

«Вырываю дни, наконец-то научилась отдыхать. В те небольшие часы или дни, когда я отдыхаю, получаю удовольствие», — пояснила она.

Анна вышла замуж за Мартиросяна в 2015 году. Осенью 2024 года она родила в третий раз. Дочку назвали Оливия. В декрет актриса не ушла, на работе она была уже через месяц после появления малышки на свет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Хилькевич отказалась от курения.