«Конкретная дичь»: Иосифу Оганесяну надоели выходки Саши Черно

Фото: ВКонтакте/Иосиф Оганесян/iosif__91

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Фанатов мужчина попросил не насмехаться над ситуацией.

Экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян пожаловался на взаимодействие со звездой того же реалити Сашей Черно. Он пояснил, что устал от постоянного напряжения при общении с ней. Об этом блогер рассказал в соцсетях своим подписчикам.

По его словам, от бывшей жены Черно приходится ожидать постоянных неприятностей, что стали нормой ее жизни. У пары есть общий сын Стефан, воспитанием которого, как уверяет Иосиф, он занимается сейчас один.

«Все, что мне нужно, просто иногда подменять. О большем не прошу. Но сейчас и об этом просить не буду. Я очень устал… Возможно, я неправ и суров, но мы развелись. Я больше не обязан помогать, быть рядом в тяжелые моменты», — заявил Оганесян, разговаривая в сторис с подписчиками.

Своих поклонников он призвал не иронизировать над ситуацией, поскольку сложностей ему хватает. Так, бывшая супруга из-за личных проблем пишет ему негативные сообщения с угрозами об уходе из жизни.

«Оно мне надо? Или вы думаете, что я просто так боюсь оставить ребенка с матерью и поэтому сижу с ним 24/7, стараясь изо всех сил, чтобы он не видел маминых проблем и жил счастливо? Всегда есть выход. Всегда!» — рассудил отец мальчика.

К тому же родственники Иосифа отвернулись от него после участия мужчины в шоу «Дом-2». Даже брат перестал выходить на связь.

«Я, в свою очередь, старался — и в гости звал, но в ответ получал игнор и видел ненависть в его глазах», — пояснил блогер.

До этого Оганесян делился с поклонниками, что хотел бы лишить Сашу родительских прав, поскольку их ребенок «сильно пострадал».

«В какой-то момент я даже смирился и принял тот факт, что она ребенком не занимается, поэтому взял всю ответственность на себя. Но сейчас происходит конкретная дичь. То, что творит она, я не могу допустить», — говорил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян угрожал бывшей из-за сына.