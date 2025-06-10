Петербурженка трижды попала на овербукинг при авиаперелетах: что это такое

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Регулирующее этот вопрос законодательство требует поправок.

Трижды за одну поездку попасть на овербукинг — такая удача «улыбнулась» жительнице Петербурга. Она не попадала в свой самолет только потому, что билетов было продано больше, чем мест в салоне. В разгар туристического сезона такие приключения гарантируют срыв отпуска. Но авиакомпании предупреждают: любой пассажир должен быть готов к таким проблемам. Так что делать, если тебя не пускают на борт с билетом, разбирался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Обычный перелет — лотерея. Даже если приехал в аэропорт заранее и прошел регистрацию онлайн, можешь услышать — овербукинг. Этого феномена даже не скрывают в отделе продаж одной из авиакомпаний, куда мы пришли.

Сотрудница компании, преставившаяся Лидией, забыла рассказать об еще одной причине овербукинга — жадность авиаперевозчиков. По статистике 5-10% пассажиров опаздывают или вообще не садятся на рейс. Этим авиакомпании и пользуются, продают билетов больше, чем в самолете мест. То есть оказаться за бортом может каждый и в любой момент.

Мы пришли в еще одну компанию-авиаперевозчик. По легенде летим в Сочи, направление популярное. Нам тут же советуют купить билет дороже, чтобы потом не платить дважды.

И ведь понятие не новое. Овербукинг не только в небе, в отелях тоже часто встречается. Так крупные бизнес-игроки пополняют свой карман. В Европе и США это частая практика. У нас в стране де-факто тоже есть, хотя де-юре не прописано.

«В России совсем самое актуальное — это замена воздушного судна. В этой ситуации сейчас пассажиры не получают никаких компенсаций», — отметил вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Вот уже и Минтранс озадачился. Планируют ввести обязательную компенсацию от 25 и до 100% от суммы билета. Она бы не помешала Алине из Санкт-Петербурга. По вине авиаперевозчика девушка столкнулась аж с тройным овербукингом. Сначала опоздала на свадьбу к подруге, затем с трудом вернулась домой.

«Спросила, есть ли у меня какой-то гарантированный способ добраться до дома сегодня В авиакомпании мне говорят, что да, единственный способ — это повысить категорию билета до бизнеса», — рассказала пострадавшая авиапассажирка Алина Золотухина.

Авиаперевозчик вернул Алине всего пять тысяч рублей, это меньше стоимости даже одного билета. По Воздушному кодексу за каждый час просрочки доставки пассажира выплачивается 100 рублей. Юлия планировала лететь в Турцию и тоже не попала на рейс.

«Я потратила 11900, на который рейс я не попала. Но также мне пришлось вот эти все дополнительные расходы, это где-то около 55 тысяч мне обошлось. Вот эти вот все перелеты, продление гостиницы. Эти переезды с одного аэропорта к другому», — отметила пострадавшая авиапассажирка Юлия Литвинчук.

Оказаться в стоп-листе можно по многим причинам. Например, вы летите один. Купили билет в последний момент, да и к стойке регистрации стояли в конце очереди. Тогда шансы стать тем самым невезунчиком высоки.

«При овербукинге, когда авиакомпания отказала пассажирам в перелете, обязательно нужно написать претензию в авиакомпанию с детализацией всех обстоятельств. Если авиакомпания не ответила вам на претензию, либо проигнорировала вашу претензию, то вам необходимо будет обратиться в суд, — объяснила юрист Наталья Кубасова.

Но и судиться с авиакомпаниями может быть затратно для простых пассажиров. Куда действеннее будут поправки в законодательстве от Минтранса. Они сделаю понятными критерии выплат компенсаций и оставят овербукинг за рамками закона.