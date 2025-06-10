«Мы не роботы»: Дайнеко высказалась об отношении Гогунского к женщинам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист в очередной раз выступил с неоднозначными заявлениями.

Певица Виктория Дайнеко прокомментировала последнее заявление актера Виталия Гогунского о том, что девушка рядом с ним не может находиться в плохом настроении даже во время менструации. Об этом она рассудила в беседе с Starhit.ru на вечеринке Marie Claire.

Звезда предложила Гогунскому изолироваться от общества, окружив себя исключительно теми людьми, которые постоянно прибывают в приподнятом настроении.

По мнению Виктории, казаться счастливой рядом с самым близким человеком, но при этом не быть по-настоящему — странно. В отношениях, считает Дайнеко, важно оставаться собой, без маски в угоду чужому комфорту. Истинная близость подразумевает проявление как радости, так и грусти.

«Я всегда в плохом настроении рядом со своим мужем и никуда не прячусь. Мне кажется, это совершенно неправильно. Мы не машины, мы не роботы», — пояснила исполнительница.

Для артиста же знаменитость предложила альтернативу.

«Может быть, Виталий Гогунский просто сам себя от общества изолирует и окружит себя исключительно позитивными людьми», — сказала Дайнеко.

Недавно Виталий дал скандальное интервью блогеру Наталье Красновой, где поделился своим видением женской роли в обществе. Он заявил, что любит женщин с «царским вайбом», и сказал о том, что женщине нельзя быть в плохом настроении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гогунский запретил женщинам грустить.