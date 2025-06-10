Опасность на дне стакана: можно ли пить ледяные напитки

Фото: www.globallookpress.com/Klaus Ohlenschläger

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Последствия не всегда заметны — их можно увидеть только на приеме у специалиста.

Регулярное употребление ледяных напитков может повредить зубы. Об этом рассказал Газета.ру стоматолог Денис Моисеев.

По словам специалиста, резкие перепады температуры создают микротрещины в эмали — особенно в местах стыка с пломбами. Эмаль и пломба расширяются по-разному, и при резком охлаждении это вызывает внутреннее напряжение. В результате могут появляться щели, сколы или невидимые глазу трещины, которые со временем приводят к более серьезным повреждениям.

Эмаль хоть и крепкая, но не неуязвимая.

«Повторяющиеся циклы быстрого охлаждения и последующего нагревания могут приводить к возникновению микроскопических дефектов в кристаллической решетке гидроксиапатита (основного компонента зубной эмали)», — рассказал Моисеев.

Отдельная опасность — кислота. Многие охлажденные напитки, такие как лимонады, соки и газировки, имеют низкий pH. Кислая среда разъедает эмаль, делая ее еще более хрупкой. А холод маскирует кислоту, создавая иллюзию безвредности. Такое сочетание — двойной удар по зубам.

Моисеев подчеркивает: даже если трещины невидны, они есть. Обнаружить их можно только при увеличении — но последствия почувствуются гораздо раньше. Так что, если хочется сохранить улыбку, от льда в стакане стоит отказаться.

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