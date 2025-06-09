Павел Дуров расценил задержание во Франции как нападки страны на своего союзника

Фото: Tatan Syuflana/AP/ТАСС

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Бизнесмен отметил, что Париж стал для него самым неожиданным местом ареста.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал свое задержание во Франции нападками страны на своего же союзника. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Вас арестовало французское государство на „свободном“ Западе. Вы никогда не усматривали иронии этой ситуации?» — уточнил интервьюер.

На это бизнесмен ответил, что Париж стал для него самым неожиданным местом ареста.

К тому же он признался, что до сих пор не понимает причины обвинений в свой адрес. Арест Дуров назвал абсурдом. Он отметил, что мессенджер Telegram пользуется популярностью в странах Запада и обеспечивает максимальную конфиденциальность и приватность пользователям.

«Они говорят, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо. Это все равно, что арестовать президента США Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление», — пояснил свое видение он.

Предприниматель подчеркнул, что из-за дистанционного формата продолжать качественную работу с командой теперь сложнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров резко отверг ярлык «актива».