Водное погребение: в Великобритании предложили сливать тела в канализацию

Фото: 5-tv.ru

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Умершего человека будут растворять в щелочном растворе.

В Великобритании всерьез обсуждают возможность узаконить «водное погребение» — щелочной гидролиз, при котором тело растворяется в жидкости и затем уходит в канализацию. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Новая практика — альтернатива традиционному захоронению и кремации. Суть метода проста и немного пугает: тело погружают в раствор щелочи, где оно разлагается. От человека остаются только кости и зубы — их сушат, перемалывают и передают родственникам.

Все остальное отправляют в сточные воды.

Исследования показали, что такая жидкость не вредит экологии.

«С точки зрения качества воды наше исследование не выявило никаких проблем со сбросом в канализацию», — заверила специалист по сточным водам Лиан Ланди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в одном из британских полей фермер случайно наткнулся на обнаженное тело мужчины, который, как выяснилось позже, умер от переохлаждения. Погибшим оказался Аарон Люк Дэвис — его знали как «Беара Гриллса из Уэльса» за любовь к экстремальному образу жизни.